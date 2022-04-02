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Украина назвала свои затраты на боевые действия

Офис Зеленского заявил, что Украина за месяц потратила на боевые действия $10 млрд

Фото: Shutterstock

Затраты Украины на ведение боевых действий за месяц составили около 10 миллиардов долларов. Такие данные раскрыл офис президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении офиса президента.

Отмечается, что на совещании обсудили налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины, а также состояние экономики страны и прогнозы ее развития в ближайшей перспективе. Участники также обсудили посевную кампанию и обеспечение аграриев горючим.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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