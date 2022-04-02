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Зеленский впервые прокомментировал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Президент Зеленский ответил на вопрос, приказывал ли он ударить по нефтебазе в Белгороде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде. Он заявил об этом Fox News, передает РИА Новости.

Ему задали вопрос о том, приказывал ли он наносить удар по объекту в России.

«Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — сказал Зеленский.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетный удар по нефтебазе нанесли два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24, вошедшие в воздушное пространство России. Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.

Марина Совина
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