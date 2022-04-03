Александр Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл марафон на 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 3 апреля. Спортсмен преодолел дистанцию за два часа, девять минут и 29,4 секунды. На втором месте финишировал Андрей Ларьков, который проиграл победителю 21,4 секунды. Тройку сильнейших замкнул Андрей Мельниченко, отставание которого от лидера составило 35,2 секунды.

25-летний Большунов на чемпионате России в Сыктывкаре завоевал шесть медалей. Спортсмен выиграл четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.