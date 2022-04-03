Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бетис
Сегодня
17:15 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|30-й тур
Лион
Сегодня
18:05 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|30-й тур
Боруссия М
Сегодня
18:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|28-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Большунов выиграл марафон на чемпионате России

Александр Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл марафон на 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 3 апреля. Спортсмен преодолел дистанцию за два часа, девять минут и 29,4 секунды. На втором месте финишировал Андрей Ларьков, который проиграл победителю 21,4 секунды. Тройку сильнейших замкнул Андрей Мельниченко, отставание которого от лидера составило 35,2 секунды.

25-летний Большунов на чемпионате России в Сыктывкаре завоевал шесть медалей. Спортсмен выиграл четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Польша раскритиковала власти Германии за позицию по Украине
Правительство Пакистана отправили в отставку
Обвиненная в нудизме Анастасия Волочкова посмеялась над судебным иском соседей
Стало известно о желании Салаха перейти в «Барселону»
Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении
Названа дата прихода тепла в Москву
Большунов выиграл марафон на чемпионате России
Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в НХЛ
Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»
Рэпер Элджей попал в ДТП в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.