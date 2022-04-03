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Участники батальонов начали отбирать гумпомощь у мирных жителей Донбасса

Омбудсмен ЛНР заявила, что батальоны начали отбирать гумпомощь у мирных жителей Донбасса

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова в интервью РИА Новости рассказала, что участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.

По ее словам, люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту помощь. «Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся», — заявила омбудсмен.

Также она рассказала, что в Северодонецке, Рубежном и Кременной представители нацбатов и украинские силовики выгоняли местных жителей из подвалов и бомбоубежищ, в которых прятались люди. «Они не стесняясь заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — добавила Сердюкова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти. Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут «потихоньку отмирать».

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Марина Совина
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