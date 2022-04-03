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Американский канал убрал из интервью слова Зеленского об «Азове»

Телеканал Fox News вырезал из интервью с Владимиром Зеленским слова о батальоне «Азов»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Американский телеканал Fox News убрал из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским слова о батальоне «Азов». На это обратил внимание Telegram-канал «Война с фейками».

В частности, цензуре подверглась часть, где журналист попросил Зеленского прояснить ситуацию относительно «Азова» и пытках военнопленных представителями батальона. «Они такие, какие они есть», — ответил на это президент Украины. Кроме того, Зеленский признал, что члены «Азова» нарушали закон.

Как отмечает РИА Новости, на данный момент на официальном канале Fox News можно найти только тот вариант беседы, где эту часть вырезали, и вопрос о батальоне даже не поднимается.

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Марина Совина
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