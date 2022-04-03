Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России призвали передать приостановившие работу компании их сотрудникам

Министр ЕЭК призвал передать приостановившие работу в России компании их сотрудникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в беседе с РИА Новости призвал, чтобы компании, которые приостановили работу в России из-за санкций, передали в собственность их сотрудникам, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест.

По его словам, больше, чем такие сотрудники, никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. «А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал специалист.

Ранее российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство оказать помощь ретейлерам. В письме содержится около 30 предложений, в том числе, в РТСЦ попросили предоставить для магазинов российских брендов городские и муниципальные помещения в льготную аренду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал американских политиков главной угрозой стране
Северная Корея пригрозила Сеулу последствиями за высказывания о ракетах
В сети поспорили о вычурности исторического здания в центре Москвы
Журналист обвинил США в неспособности объединить мир против России
Участники батальонов начали отбирать гумпомощь у мирных жителей Донбасса
У инфузорий обнаружен уникальный механизм дыхания
В США застопорилось рассмотрение антироссийских законопроектов
Психоаналитик заявила о пользе общения с животными при сильном стрессе
Названы запрещенные для посадки на даче растения
Маркетолог оценил вероятность дефицита продуктов в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.