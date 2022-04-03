Раскрыта неожиданная причина развития цирроза печени

Гастроэнтеролог Марченко допустила развитие цирроза печени из-за диеты и потери веса

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко заявила, что в случае резкого снижения веса печень сталкивается с повышенной нагрузкой. Это грозит опасными последствиями для организма, предупредила она в интервью радио Sputnik.

Марченко раскрыла неожиданную причину развития цирроза печени и допустила, что он может возникнуть не только от частого употребления алкоголя, но и от ограничений в еде и потери веса. При резком снижении массы тела после диеты или голодания жир не сразу исчезает из организма, а попадает в печень.

«При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени», — объяснила врач.

Гастроэнтеролог предупредила, что нельзя худеть при большой массе тела без предварительного медицинского обследования. Кроме того, работать с этой проблемой следует с сопровождением специалиста. По словам медика, печень не пострадает, если в месяц худеть не более чем на четыре килограмма.

«Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать», — заключила Марченко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. По его словам, напиток снижает риск цирроза и онкологии печени.