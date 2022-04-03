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Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации из Мариуполя

Минобороны РФ заявило, что украинская сторона цинично сорвала эвакуацию из Мариуполя

Фото: Diego Herrera / XinHua / Global Look Press

Минобороны России обвинило Украину в срыве гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя, а также иностранных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как напомнил Мизинцев, российская сторона создавала все условия для эвакуации по личным просьбам к президенту России Владимиру Путину от властей Германии, Франции и Турции. «К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной», — заявил он.

По его словам, прилегающий к Мариуполю участок маршрута неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских сил. В частности, гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста в течение двух суток ожидала в районах сбора фактического прекращения огня, который так и не был обеспечен украинской стороной. «Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы», — заключил генерал-полковник.

Ранее Мизинцев сообщил, что российские военные с 3 апреля откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, при этом обязуясь поддерживать режим тишины для помощи в эвакуации иностранных граждан.

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Марина Совина
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