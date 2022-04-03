Песков рассказал о воспитательном эффекте санкций против его детей

Песков сказал, что после введения санкций дети поняли его предостережения насчет Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой эффект оказали на воспитание его детей персональные санкции западных властей. Об этом он заявил в в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, он очень удивился введению санкций против его детей. При этом он отметил, что рестрикции стали лучшим подтверждением всех его высказываний и предостережений насчет недружественных шагов Запада в отношении России, которые его дети не понимали ранее.

«И вот когда происходит вот такое, они [дети] вдруг понимают — ну, действительно, там плохие сидят люди. Ну, люди, которые способны на это, они не такие как мы, и понять их невозможно в этих их действиях», — добавил Песков.

Ранее в апреле Дмитрий Песков обвинил «особый ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с Россией. По его словам, западным коллегам мешает «лишняя хромосома».