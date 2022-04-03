В Роспотребнадзоре назвали семь форм коронавирусной инфекции

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выделили семь форм коронавирусной инфекции

В Роспотребнадзоре выделили семь форм коронавирусной инфекции. Их перечислила замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Антонина Плоскирева, выступая на XIV Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, передает KP.RU.

Так, Плоскирева рассказала о ковид-ОРВИ — острой респираторной вирусной инфекции, похожей на обычную простуду. Она также назвала ковидную пневмонию, ковид-аносмию (нарушения обоняния, часто дополненные искажением обоняния, при котором человек ощущает неприятные запахи).

Еще одна форма — нейроковид, при котором поражены нервные клетки, в том числе головного мозга — в этом случае пациент ощущает головокружения, головные боли и расстройства памяти. Еще одна форма — гастроинтестинальная, похожая на острую кишечную инфекцию. Плоскирева отметила, что коронавирус способен поражать печень.

Специалистка отдельно выделила бессимптомную форму, указав, что она может быть опасна, так как зараженный человек активно выделяет вирус и передает инфекцию окружающим. При такой форме у 85 процентов пациентов выявляют лейкопению — снижение уровня иммунных клеток-лейкоцитов.

Еще одна форма коронавируса — сочетанная, при которой у пациента есть признаки нескольких видов COVID-19.

Ранее сообщалось, что 7 из 10 россиян заявили об отсутствии страха перед наступлением новой волны коронавируса. 26 процентов респондентов рассказали, что по-прежнему испытывают страх из-за пандемии, а три процента признались, что сильно боятся COVID-19. При этом в апреле прошлого года о боязни коронавируса заявляли 40 процентов опрошенных. Спустя пять месяцев их количество снизилось до 34 процентов.