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Гинцбург назвал препарат для ревакцинации детей против коронавируса

Гинцбург: для ревакцинации детей могут использовать первый компонент «Спутника М»

Фото: Антон Кардашов/ АГН «Москва»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал препарат, который будет использоваться для ревакцинации детей против коронавируса. Он отметил, что для этих целей может использоваться первый компонент вакцины «Спутник М», передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования», — пояснил ученый.

Повторную вакцинацию пациентов старше 18 лет в России можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в том числе однокомпонентным препаратом центра имени Гамалеи «Спутник Лайт».

Ранее Гинцбург дал россиянам рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19. Он заявил, что несовершеннолетним нужно ревакцинироваться раз в полгода. Ученый уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса: если он будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится.

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Марина Совина
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