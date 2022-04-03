В Приморье спасли раненного тюлененка

В Приморском крае спасли тюлененка с рыболовными крючками в щеке

В Приморском крае спасли раненного тюлененка, которого местные жительницы обнаружили на побережье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» Лору Белоиван.

По ее словам, две женщины нашли пострадавшее животное на берегу и доставили его в местный реабилитационный центр. «Привезли тюленя с крючками в щеке, на крючках мешок, то ли часть старой ловушки, то ли просто так встретились в море мусор и орудия, так сказать, лова. Крючки оказались простые, снялись легко», — рассказала Белоиван.

Она отметила, что у тюлененка развился абсцесс, однако он должен быстро пройти. Кроме того, животное сильно истощено — предположительно, оно провело с крючком в щеке около недели и не могло нормально питаться, в результате чего потеряло около семи килограммов веса.

Белоиван добавила, что без помощи людей тюлененок скорее всего погиб бы.

В конце марта сообщалось, что на юге Башкирии спасли заблудившегося в одном из сел белого лебедя. Жители села Зилаир заметили потерявшуюся птицу во дворе рядом с жилыми домами. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы забрали лебедя на реабилитацию.