Глава Крыма упрекнул осудивших спецоперацию артистов в «вилянии задом»

Глава Крыма Аксенов упрекнул осудивших спецоперацию на Украине артистов в «вилянии задом»

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в «вилянии задом» и назвал «предателями и негодяями» российских артистов, которые осуждают спецоперацию России на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Думаю, что такие люди в годы войны не отказались бы спеть и сплясать для гитлеровцев», — заявил Аксенов.

По его мнению, противники спецоперации и президента России Владимира Путина должны игнорироваться государственными телеканалами. Также артисты с подобной позицией должны быть лишены государственной поддержки, считает Аксенов.

Он призвал россиян «бойкотировать появление этих персонажей» в соцсетях и на телевидении. Кроме того, Аксенов предложил лишить их всех присвоенных государством званий. «Нельзя допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись из своих "отпусков" на прежние места, они должны публично покаяться перед народом и перед Родиной», — сказал глава Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать врагами государства артистов, которые покинули Росси. По его словам, они просто испугались или не поняли спецоперацию на Украине. Песков заявил, что настоящими врагами государства являются те знаменитости, «которые стали нападать на наших героев военных».