Мосгорсуд оставил бывшую замминистра просвещения Ракову в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО до 6 июня экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении срока ареста бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщают «Известия».

Во время заседания защита просила изменить меру пресечения для Раковой на домашний арест, однако суд не удовлетворил эту просьбу. Фигурантка будет находиться в СИЗО до 6 июня.

2 декабря 2021 года следователи МВД предъявили экс-чиновнице новое обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, на посту гендиректора Фонда новых форм развития образования она по подложным документам оформила супруга, который с 2017 по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Ракову обвинили в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Вину она не признает.