Российские металлурги перенаправят поставки стали из Европы в Азию

Переориентация на Азию обойдется российским металлургам в 17 миллиардов рублей

Российские металлурги должны будут переориентировать на восточное направление около четырех миллионов тонн стальной продукции в год из-за санкций. Такую оценку дал президент ассоциации «Русская сталь», основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, пишет РБК.

ЕС в прошлом году импортировал из России 3,74 миллиона тонн готовой стальной продукции. Из них 2,86 миллиона тонн пришлось на плоский прокат. Переориентация на Азию обойдется российским металлургам в 17 миллиардов рублей дополнительных затрат в год на изменения в логистике, оценил Мордашов.

Азиатский рынок сможет «переварить» новые объемы поставок, однако у Китая, например, есть свое мощное производство, отмечают эксперты. Кроме того, спотовые цены на сталь на рынке Китая вдвое ниже, чем в Европе. Однако российская сталь может поступать и в Малайзию, Вьетнам, на Тайвань, Филиппины и в Индонезию.

В марте «Северсталь» предупредила о риске дефолта — компания допустила, что не сможет заплатить по своим евробондам. Алексей Мордашов был включен в санкционный список ЕС. На фоне этого «Северсталь» со 2 марта прекратила поставки в Европу. Позже, 15 марта, Европа ввела запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России.

