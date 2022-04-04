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Байдена обвинили в превращении США из демократии в олигархию

Fox News: президент Джо Байден превратил США из демократии в олигархию
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Patrick Semansky / AP

Действия президента США Джо Байдена на посту главы государства превратили страну из демократии в олигархию. В этом обвинил американского лидера ведущий программы Unfiltered на телеканале Fox News Дэн Бонгино.

Обозреватель отметил, что от кризисных ситуаций, через которые проходят США, сильнее всего страдают малоимущие слои населения. «Неужели мы уже сейчас живем при олигархии? Неужели нами управляет небольшая группа могущественных элит, которые устанавливают особые правила для себя, то есть имущих, в то время как для всех остальных, неимущих, действуют отдельные нормы?» — уточнил он.

Бонгино также раскритиковал заявление главы крупной американской инвестиционной компании BlackRock Роба Капито о том, что текущее поколение граждан США избалованное, и ему никогда не приходилось ничем жертвовать. «Надо бы спросить об этом у ветеранов Ирака, которые вернулись домой без рук и ног», — возмутился он. Ведущий отметил, что избалованные люди по Капито — те, кто не готов платить по десять долларов за бензин и жить в условиях недостатка еды.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Байден стал худшим главой государства в современной истории Соединенных Штатов. По его словам, действующий глава государства причинил больше вреда США, чем любой другой президент.

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Виктория Кондратьева
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