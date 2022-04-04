Китайский автогигант отказался от производства опасных для планеты машин

Автопроизводитель BYD отказалась от производства машин с двигателем внутреннего сгорания

Крупнейший производитель электромобилей в Китае BYD отказался от производства опасных для планеты машин с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Reuters.

В BYD заявили, что с марта 2022 года они полностью прекратили производство автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибридных машин и электрокаров.

Компания продолжит использовать бензиновые двигатели, однако лишь в гибридных моделях, которые также оснащены электрическим двигателем. В BYD заявили, что владельцам машин только с двигателем внутреннего сгорания продолжат предоставлять комплексные услуги и поставлять запчасти на протяжении всего жизненного цикла автомобилей.

Автогигант принял подобное решение в ответ на обещание властей Китая увеличить потребление экологически чистой энергии для того, чтобы прийти к пиковому объему выбросов углекислого газа к 2030 году. BYD, наряду с Volvo, Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover, стремится к постепенному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.

В марте 2022 года BYD продала почти 104,9 тысячи так называемых новых энергетических транспортных средств (NEV — электрических авто, предназначенных для передвижения на небольшие расстояния до 100 километров на небольшой скорости). Годом ранее этот показатель составлял 24,2 тысячи машин. Кроме того, BYD продала 53,7 тысячи электрокаров и 50,7 тысячи гибридных авто. Мартовские продажи стали самыми высокими за всю историю компании.

Ранее в марте автопроизводитель Suzuki Motor сообщил о намерении вложить 1,3 миллиарда долларов в производство электрокаров и батарей для них на своей фабрике в Индии. Проект станет первым масштабным планом Suzuki по производству электромобилей.