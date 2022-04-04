Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Китайский автогигант отказался от производства опасных для планеты машин

Автопроизводитель BYD отказалась от производства машин с двигателем внутреннего сгорания

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

Крупнейший производитель электромобилей в Китае BYD отказался от производства опасных для планеты машин с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Reuters.

В BYD заявили, что с марта 2022 года они полностью прекратили производство автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибридных машин и электрокаров.

Компания продолжит использовать бензиновые двигатели, однако лишь в гибридных моделях, которые также оснащены электрическим двигателем. В BYD заявили, что владельцам машин только с двигателем внутреннего сгорания продолжат предоставлять комплексные услуги и поставлять запчасти на протяжении всего жизненного цикла автомобилей.

Материалы по теме:
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября
Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Почти даромЗапад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
9 февраля

Автогигант принял подобное решение в ответ на обещание властей Китая увеличить потребление экологически чистой энергии для того, чтобы прийти к пиковому объему выбросов углекислого газа к 2030 году. BYD, наряду с Volvo, Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover, стремится к постепенному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.

В марте 2022 года BYD продала почти 104,9 тысячи так называемых новых энергетических транспортных средств (NEV — электрических авто, предназначенных для передвижения на небольшие расстояния до 100 километров на небольшой скорости). Годом ранее этот показатель составлял 24,2 тысячи машин. Кроме того, BYD продала 53,7 тысячи электрокаров и 50,7 тысячи гибридных авто. Мартовские продажи стали самыми высокими за всю историю компании.

Ранее в марте автопроизводитель Suzuki Motor сообщил о намерении вложить 1,3 миллиарда долларов в производство электрокаров и батарей для них на своей фабрике в Индии. Проект станет первым масштабным планом Suzuki по производству электромобилей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики
Назван способ дешево спасти планету
Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета
В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции
Франция решила выслать сотрудников посольства России
Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли
Немецкий концерн решил остаться в России
«Локомотив» получил нового тренера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.