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Канада введет новые санкции против России и Белоруссии

Канада введет санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии

Фото: Chris Wattie / Reuters

Канада введет новые санкции против 18 граждан России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадского МИД.

Рестрикции затронут девять граждан РФ и девять граждан Белоруссии «за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины». По утверждениям канадского правительства, эти лица «имеют тесные связи с российским и белорусским режимами».

При этом МИД пока не раскрывает личности новых фигурантов санкционного списка. Кроме того, на сайте канадского правительства, где в том числе публикуются имена и названия подпавших под санкции граждан и компаний иностранных государств, обновлений в российском сегменте по особым экономическим мерам пока нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главную жертву антироссийских санкций. По его словам, ограничения, вводимые западными странами против России, бьют по мировой экономике.

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Марина Совина
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