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Названы округа Москвы с максимально подешевевшими съемными квартирами

В «Авито» заявили, что сильнее всего арендные ставки снизились в центре и на западе Москвы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С февраля по март 2022 года съемные квартиры сильнее всего подешевели в центре и на западе Москвы. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Максимальное снижение средней арендной ставки зафиксировали в Центральном административном округе — на 20 процентов, до 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте эксперты назвали Северо-Западный административный округ, где съемное жилье упало в цене на 14 процентов, до 70 тысяч рублей в месяц. Третью строчку занял Западный административный округ со снижением средней стоимости найма на 12 процентов, до 60 тысяч рублей в месяц.

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В топ-пять округов с наиболее подешевевшими съемными квартирами вошли Юго-Западный (минус девять процентов, до 50 тысяч рублей в месяц) и Северный (минус восемь процентов, до 60 тысяч рублей в месяц). В СВАО и ТиНАО стоимость аренды снизилась на четыре процента — до 48 тысяч рублей и 45 тысяч рублей в месяц соответственно. По оценкам аналитиков, в среднем по Москве с февраля по март съемные квартиры подешевели на 14 процентов, до 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты выяснили, что в феврале спрос на аренду квартир в Москве снизился на 11 процентов по сравнению с показателями за январь 2022 года. По прогнозам специалистов, ставки продолжат снижаться, а собственники жилья станут более лояльными к квартирантам.

Нина Ташевская
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