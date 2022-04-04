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Крымские татары попросили Эрдогана повлиять на Киев в вопросе Крыма

Крымские татары попросили Эрдогана повлиять на Зеленского в вопросе признания Крыма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания Крыма российским. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной не продвигается без реального желания Киева прекратить конфликт. Возможность же турецкого лидера оказать влияние на украинский режим в части признания статуса полуострова станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло.

«Мы, крымские татары, живем дома, в российском Крыму, и будем признательны президенту Турции, если он прислушается к нашему голосу, а не к экстремистам и радикалам с Украины», — отметил Умеров.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за продолжение переговоров с Киевом. По его словам, Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые украинской делегацией во время предыдущего раунда переговоров в Стамбуле. Глава МИД также отметил, что во время переговоров Киев продемонстрировал понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.

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Марина Совина
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