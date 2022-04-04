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День города в Сочи отпразднуют концертами и соревнованиями

С 26 по 29 в Сочи пройдет празднование Дня города

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Празднование Дня города в Сочи состоится с 26 по 29 мая — в городе пройдут выставки, концерты, спортивные соревнования и молодежные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«День города дает символический старт высокому летнему сезону, который в этом году обещает быть рекордным. Готовимся к нему на самом высшем уровне», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, на этот раз День города объединит три важных события 2022 года: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 85-летие Краснодарского края и Год экологии на курорте. Копайгородский также добавил, что «праздничное настроение должно ощущаться в каждом населенном пункте города».

Кроме того, в честь Дня города планируется превратить улицу Навагинскую в миниатюрную модель Сочи — на ней разместят уменьшенные версии самых популярных достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Сочи пройдет фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet. Мероприятие состоится на площадке горного курорта Красная Поляна с 6 по 9 июня. Главными темами в этом году станут импортозамещение, основные каналы продаж в современных условиях, а также новый Digital и SMM.

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Мария Гейн
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