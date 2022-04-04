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Названо число сдавшихся ДНР украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила о сдаче в плен 571 украинского военного

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Более полутысячи украинских военнослужащих отказались воевать против российских военных и добровольно перешли на сторону Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным военных, к 4 апреля число сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 571. Девять военнослужащих сложили оружие в течение последних суток.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят три украинских националиста, три БМП и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация" и зенитная установка ЗУ-23-2», — назвали в Донецке потери украинской армии.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали про обстановку в Мариуполе, где до сих пор продолжаются бои с остатками подразделений «Азова» и ВСУ. Пророссийским силам осталось взять под контроль лишь городской порт и часть промзоны.

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Алевтина Запольская
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