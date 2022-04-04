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Названа доля рубля в торговле стран ЕАЭС

Министр ЕЭК Глазьев заявил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети
Сергей Глазьев

Сергей Глазьев . Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превышает две трети, и в перспективе ее можно нарастить. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах увеличились с 63 до 74 процентов», — прокомментировал он.

Курс доллара от TradingView

По словам Глазьева, Россия оплачивает рублями 82 процента торгового оборота с Белоруссией, 63 процента — с Казахстаном и 58 процентов — с Киргизией. Министр уверен, что долю российской валюты можно нарастить. Он считает, что страны ЕАЭС смогут взять курс на «дедолларизацию», если снизят уровень внешних рисков и проведут интеграцию национальных платежных систем.

Ряд экспертов считает, что дедолларизация экономики если и произойдет, то не скоро. Например, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский признал, что сейчас риторика об окончании эпохи доллара стала распространенной. «Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США», — объяснил он.

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Платон Щукин
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