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Дуа Липа появилась на церемонии «Грэмми» в платье 30-летней давности

Певица Дуа Липа появилась на церемонии «Грэмми» в платье Versace 30-летней давности

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Британская певица Дуа Липа появилась на 64-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» в Лас-Вегасе в платье 30-летней давности. Об этом сообщает Insider.

Наряд для артистки составил звездный стилист из Лондона Лоренцо Посокко (Lorenzo Posocco). Знаменитость вышла на красную ковровую дорожку в бандажном платье Versace с лифом-бюстье, деталями из прозрачной сетки и глубоким разрезом сзади. Завершили образ акцентные украшения-цепи и босоножки на высоких каблуках.

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Известно, что упомянутое платье было создано основателем модного дома Джанни Версаче за пять лет до смерти. В 1992 году Синди Кроуфорд появилась в нем на церемонии MTV VMA, тогда ее наряд дополняли туфли-лодочки, объемный начес и алая лента — символ осведомленности о ВИЧ и СПИДе. В 2019 году этот образ повторила дочь супермодели Кайя Гербер для вечеринки в честь своего 18-летия.

Церемония «Грэмми» впервые после пандемии коронавируса состоялась в обычном формате 4 марта. Награду в категории «Лучший новый исполнитель» получила американская певица Оливия Родриго, статус «Песня года» был присвоен композиции рэп-дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), а Джон Батист победил в номинации «Альбом года», в которой также участвовали Леди Гага и Тони Беннетт, Билли Айлиш, Джастин Бибер и другие артисты.

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Полина Гераскина
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Дуа Липа появилась на церемонии «Грэмми» в платье 30-летней давности
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