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Россиянам перечислили способы ускорить мобильный интернет

Россиянам рекомендовали использовать только проверенные и стабильные VPN-сервисы

Фото: Pixabay

Руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов в беседе с радио Sputnik перечислил россиянам способы ускорить мобильный интернет.

По словам Трофимова, скорость интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех. Он также заявил, что владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, могут пользоваться более быстрым мобильным интернетом. «Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами», — объяснил он. Трофимов рекомендовал использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы.

Скорость мобильного интернета возрастает по мере приближения к базовой станции, продолжил специалист. Многие полагают, что при подключении гаджета одновременно к мобильному интернету и Wi-Fi, загрузка данных происходит быстрее, но это не совсем так. «Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь», — объяснил Трофимов.

Ранее сообщалось, что в России снизилась средняя скорость доступа в мобильный интернет. С ноября 2021 года по середину марта 2022 года она упала с 21,7 мегабита в секунду до 21 мегабита в секунду. В Минцифры напомнили, что необходимо учитывать дефицит оборудования на фоне введенных ограничений. Из-за них операторам может быть трудно сохранять темпы развития сети.

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Марина Совина
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