Скаты оказались способны считать

Ученые из Германии обнаружили способность скатов и цихлид складывать и вычитать

Специалисты из Боннского университета в Германии обнаружили способность скатов и глазчатых хвостоколов Potamotrygon motoro и псевдотрофеусов-зебр Pseudotropheus zebra складывать и вычитать. Выводы работы описаны в журнале Scientific Reports.

Более ранние исследования уже выявляли, что эти рыбы способны видеть разницу между большими и маленькими числами, но ученых интересовали иные математические способности морских животных. Скатов и цихлид долгое время тренировали различать числа и прибавлять или вычитать единицу в пределах от одного до пяти. Рыбам показывали изображения с несколькими фигурами в течение пяти секунд, после чего они могли проплыть в отверстие, где их ждали следующие группы изображений.

Способность к математическим вычислениям определяли с помощью цвета — картинки с желтым соответствовали сложению, а с синим — вычитанию. После формирования ассоциаций цвета с арифметическим действием специалисты перешли к проверке возможностей рыб к счету. Оказалось, что псевдотрофеус-зебры отвечали правильно при действиях со сложением в 82 процентах случаев (при выборе синего изображения), а с вычитанием — в 68 процентах (желтая картинка). В свою очередь скаты совершали правильный выбор с прибавлением в 96 процентах случаев, а с вероятностью в 90 процентов этот вид рыб давал верный ответ в действиях с вычитанием.