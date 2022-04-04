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Руководство ФРГ примет окончательное решение о высылке российских дипломатов

Bild: решение о высылке российских дипломатов будет принято ФРГ на этой неделе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Руководство ФРГ на этой неделе примет окончательное решение о высылке из страны значительного количества российских дипломатов, сообщает газета Bild с ссылкой на анонимные источники в правительстве.

По информации СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц дал распоряжение изучить способы реализации плана о высылке до сотни дипломатов диппредставительства России. Правительство Германии подозревает значительную часть сотрудников российского дипломатического корпуса в ведении нелегальной разведывательной деятельности. Окончательное решение о высылке будет принято канцелярией и согласовано с МИД и МВД страны.

О планах выслать российских дипломатов из ФРГ впервые стало известно 1 апреля. В материале газеты Süddeutsche Zeitung сообщалось, что в федеральном правительстве Германии существуют разногласия по поводу целесообразности подобного решения, но власти рассматривают все варианты противодействия «влиянию российской разведки».

Ранее генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предоставил российской разведке информацию о резервистах бундесвера, а также о гражданско-военном сотрудничестве и связанной с ним «гражданской обороне». Обвиняемый, в частности, предоставил информацию о последствиях экономических санкций Германии и ЕС против России в 2014 году и о российском газопроводе «Северный поток-2».

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Дмитрий Сотак
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