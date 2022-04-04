Мать восьмерых детей забеременела собственной внучкой ради дочери

Daily Mail: 50-летняя Шализ Смит из США забеременела своей внучкой ради больной дочери

50-летняя жительница США забеременела своей собственной внучкой, чтобы помочь больной дочери, которая не может иметь детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Шализ Смит из штата Юта предложила себя на роль суррогатной матери после того, как врачи сказали ее 24-летней дочери Кейтлин Муноз, что ей опасно беременеть. В 2019 году женщине удалось зачать ребенка с помощью ЭКО, но ее состояние резко ухудшилось на седьмом месяце беременности, и врачи диагностировали у нее синдром Шегрена — аутоиммунное поражение соединительной ткани, которое может приводить к выкидышам. Выяснилось, что женщина болела с 16 лет, однако ранее медики не смогли поставить правильный диагноз.

После рождения ребенка Муноз сообщили, что новая беременность будет чрезвычайно опасной. «Через несколько месяцев после того, как дочь узнала о диагнозе, я позвонила ей и предложила себя в качестве суррогатной матери», — рассказала Смит, которая выносила восьмерых детей без всяких осложнений.

Муноз всегда мечтала завести много детей, но была потрясена предложением матери, потому что уже смирилась с бесплодием. Она поговорила с мужем, и они согласились на этот шаг. «Мама всегда поддерживала меня и мое стремление завести большую семью», — сказала женщина.

Искусственное оплодотворение прошло успешно, и семьи Смит и Муноз ожидают рождения девочки в мае. «Дочь с мужем так долго этого ждали, что видеть радость и любовь на их лицах в момент рождения девочки будет бесценно», — подытожила свой рассказ Шализ Смит.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида женщина родила собственного племянника. Она стала суррогатной матерью ради серьезно заболевшей сестры.