Женщина родила собственного племянника

Тетя в американском штате Флорида стала суррогатной матерью для собственного племянника. Об этом сообщает издание UK Today News.

В 2014 году у Аманды Родригез, которой тогда был всего 21 год, произошел инсульт. У женщины диагностировали антифосфолипидный синдром и волчанку. После года лечения американка смогла восстановиться, завела отношения с мужчиной по имени Гектор и вскоре сыграла с ним свадьбу. Пара жила счастливо, но ей не удавалось родить ребенка: за шесть лет у Аманды произошло пять выкидышей.

Врач посоветовал пациентке воспользоваться услугой суррогатной матери. Тогда 31-летняя сестра Аманды, Алисия Мари, вызвалась выносить для нее ребенка. Она подчеркнула, что чувствовала бы себя ужасной сестрой, если бы не помогла, особенно учитывая, что у нее уже есть семья.

На тот момент Алисия Мари жила в Италии, и ей пришлось переехать во Флориду, чтобы стать суррогатной матерью. Аманда заплатила 16 тысяч долларов (один миллион рублей) за процедуру и оформление документов. Врач имплантировал ее сестре эмбрион, и та родила собственного племянника. Ребенка назвали Оливер.

«Когда ребенок родился, я была в шоке. Я думала: "Он мой, этот ребенок биологически мой". Это безумие», — призналась Аманда.

В свою очередь Алисия Мари отметила, что окружающие часто спрашивают ее, не было ли ей тяжело расставаться с ребенком, которого она выносила. На это женщина отвечает, что изначально понимала, что это не ее ребенок и рассматривала беременность как помощь сестре.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Флорианополис, штат Санта-Катарина, женщина стала суррогатной матерью и родила собственную внучку. Она забеременела с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и 19 августа стала бабушкой и матерью одновременно.