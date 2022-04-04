Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Петербурге рядом с метро

Самое дешевое жилье в Санкт-Петербурге в пяти минутах от метро оценили в 790 тысяч рублей

Самое дешевое жилье в Санкт-Петербурге в пяти минутах от метро можно купить за 790 тысяч рублей. Стоимость наиболее доступных объектов раскрыли аналитики агентства «Доли.ру», сообщает портал «Мир квартир».

Речь идет о комнате в Василеостровском районе. Недвижимость площадью 6,1 квадратных метра расположена в здании бывшего общежития — в нем нет санузла на этаже, но имеется общая кухня. Недорогие комнаты рядом с метро специалисты также обнаружили в Кировском и Калининском районах Петербурга. В обеих локациях объекты, оцененные в 1,5 миллиона рублей, располагаются в четырехкомнатных квартирах. В Кировском районе с таким бюджетом можно приобрести комнату площадью 5,7 квадратных метра, а в Калининском — жилье площадью почти 11 «квадратов».

По данным экспертов, в марте 2022 года на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга были выставлены на продажу 273 комнаты в шаговой доступности от метро — объем предложения сократился на 5,2 процента с февраля текущего года и на 12,8 процента относительно марта 2021-го. Самый широкий выбор подобного жилья специалисты зафиксировали в Центральном районе, а самый скромный перечень вариантов отметили в Приморском районе.

Наиболее дорогой комнатой рядом с метро, по оценкам «Доли.ру», стал объект в Центральном районе Петербурга. Недвижимость площадью 30 квадратных метров расположена в трехкомнатной квартире в переулке Сергея Тюленина. Владельцы оценили комнату в 7,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Санкт-Петербурге можно купить за 3,5 миллиона рублей. Обладая подобным бюджетом, получится приобрести студию площадью 26 квадратных метров в поселке Шушары, который входит в состав Пушкинского района в южной части города. Объект расположен на 12-м этаже 20-этажного дома, построенного в 2020 году.