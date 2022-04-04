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Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета

Косметолог Хейли Уолш, весившая 206 килограммов, похудела вдвое из-за страха застрять
Хейли Уолш

Хейли Уолш. Фото: из личного архива

25-летняя косметолог Хейли Уолш из Ирландии сбросила лишний вес, чтобы не застрять в кресле самолета. Женщина похудела на 122 килограмма, сообщает Daily Mail.

До похудения Уолш весила 206 килограммов. «У меня всегда был лишний вес, — вспоминает она. — Я не могла даже покупать платья в магазинах. Их нужно было сшить специально для меня». Поворотный момент наступил во время отпуска в Португалии в 2019 году, когда женщина испугалась, что застрянет в кресле самолета. Из-за своего страха она была вынуждена занять два места и после этого приняла решение похудеть.

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За год Уолш удалось снизить свой вес до 187 килограмм с помощью «жидкой» диеты, которая включает в себя напитки, супы и бульоны. Затем она обратилась к хирургам, чтобы провести шунтирование желудка — операцию, при которой большая часть желудка отсекается, создается маленький желудочек, и к нему пришивается петля тонкой кишки. Люди, прошедшие шунтирование желудка, быстрее насыщаются и потому меньше едят.

Хирургическое вмешательство обошлась Уолш в 5450 фунтов стерлингов. «За два дня моего пребывания в клинике хирург провел 12 процедур. Он был настолько опытен и я знал, что нахожусь в надежных руках», — рассказывает она. После операции женщина начала заниматься кардиотренировками дома, записалась в тренажерный зал и добавила силовые тренировки.

За время похудения Уолш удалось сбросить 122 килограмма. Женщина отмечает, что стала полной противоположностью себя прошлой, стала здоровее и полюбила спорт. Но теперь ее мучает другая проблема: после стремительного сброса веса ее кожа стала дряблой. Чтобы избавиться от лишней кожи, нужна еще одна операция.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела на 51 килограмм. Она призналась, что в прошлом всегда любила еду и ненавидела спорт.

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Рузанна Акмалтдинова
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