Девятерых сотрудников ИК осудили за избиение осужденного

В Ярославле девятерых сотрудников ИК-1 осудили за избиение заключенного

В Ярославле девятерых сотрудников местной исправительной колонии № 1 (ИК-1) приговорили к реальным срокам по делу об избиении осужденного Абубакара Цагалаева. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова признали виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств») УК РФ. Их отправили в колонию общего режима на сроки от трех лет до трех лет и четырех месяцев.

В феврале 2021 года «Новая газета» опубликовала видео с избиениями двоих заключенных сотрудниками колонии в 2016 году. После этого в отношении подозреваемых было возбуждено дело.

16 марта сообщалось, что в Невьянске экс-начальника ИК-46 осудили за получение взяток от осужденных.