Политолог заявил об интересе Запада к спору Кадырова и Пескова об Урганте

Политолог Марков заявил об интересе западных стран к спору Кадырова и Пескова об Урганте

Запад следит за полемикой между представителем Кремля Дмитрием Песковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу патриотизма. Такой интерес связан со слухами о расколе во внутрироссийской элите, заявил политолог Сергей Марков News.ru.

Политолог отметил, что Пескову и Кадырову необходимо прекратить спор, который начался после слов пресс-секретаря президента о телеведущем Иване Урганте. Специалист добавил, что пока невозможно предугадать, чем закончится полемика и как Кремль на нее отреагирует: встанет на сторону пресс-секретаря президента или главы Чечни. Для блага руководства страны, подчеркнул Марков, лучше все закончить миром.

«С точки зрения руководства страны, логично организовать, чтобы Кадыров и Песков вместе где-нибудь под телекамеры встретились, обнялись на премьере какого-нибудь спектакля, посвященном исламу, например», — резюмировал политолог.

Ранее представитель Кремля назвал российского телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, отметив, что у него может быть своя точка зрения. Также Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

В свою очередь, Кадыров раскритиковал слова пресс-секретаря и отметил, что он «не знал», что патриотизмом теперь является отъезд из России, критика действий властей, а также возвращение в страну, «когда политический градус противостояния упал».

Позже представитель Кремля заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит устраивать соревнования в патриотизме.