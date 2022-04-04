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Верховный суд поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ

Верховный суд РФ поддержал поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд РФ поддержал поправки законотворцев о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом в Telegram сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Предложение ввести уголовное наказание для руководства иностранных компаний, которые примут решение исполнять антироссийские санкции, 14 марта высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что данная мера является вполне обоснованной, поскольку исполнение западных рестрикций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны.

В минувшую пятницу Клишас анонсировал введение поправок в Уголовный кодекс в понедельник, 4 апреля.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в парламенте сейчас готовится третий пакет антисанкционных мер. Работа над ним ведется в тесной кооперации с правительством, а сам пакет мер, по словам политика, будет «достаточно интересный».

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Марина Совина
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