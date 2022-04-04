Роскомнадзор заблокировал сайт популярного сервиса по поиску работы

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту сервиса по поиску вакансий Jooble

Роскомнадзор заблокировал сайт популярного ресурса по поиску работы Jooble. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Отмечается, что доступ к сайту агрегатора вакансий был ограничен по решению Генпрокуратуры от 25 марта текущего года. Регулятор заблокировал российскую и белорусскую версии сайта.

Основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составит протокол в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статей с недостоверной информацией о спецоперации России на Украине. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.