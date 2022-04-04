Производитель стройматериалов Kingspan уйдет из России

Ирландский производитель стройматериалов Kingspan заявил об уходе из России

Ирландская компания Kingspan, занимающая лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей, объявила об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производитель стройматериалов сообщил, что решение было принято в начале марта, а также выразил сожаление по поводу гуманитарного кризиса на Украине.

«Хотя решение об уходе было принято еще в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса. Ключевым приоритетом для нас были безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в заявлении.

У Kingspan в России заводы в Гатчинском районе Ленинградской области и Невинномысске Ставропольского края.

В марте стало известно о решении IKEA приостановить импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Однако на работу торговых центров «Мега», которыми тоже управляет холдинговая компания Ingka, мера компании не повлияет — комплексы продолжат функционировать в прежнем режиме.