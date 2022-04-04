Посол России рассказал о замалчивании факта обстрела Бучи украинскими военными

Посол Антонов: в США замалчивают факт обстрела Бучи ВСУ после отвода российских войск

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал материалы о якобы совершенных российскими военными массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети российской дипмиссии.

Антонов отметил, что лживые обвинения были полностью опровергнуты Минобороны России. Он напомнил, что российские военные еще 30 марта покинули Бучу, и все эти дни украинские власти молчали, а теперь неожиданно «разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию». Посол также заявил, что во время нахождения города под контролем российских войск ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Помимо этого, российский дипломат рассказал, что в США умышленно замалчивается факт обстрела Бучи со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отвода российских войск. Он добавил, что именно эти действия могли привести к потерям среди мирного населения. «Таким образом, очевидно, что киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию», — резюмировал Антонов.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. В ведомстве отметили, что свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

