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Россиянин получил срок за убийство по найму ради половины квартиры

В Иркутской области россиянин получил 9 лет за убийство женщины в 2001 году

Фото: Globallookpress.com

В Иркутской области 49-летний россиянин получил срок в девять с половиной лет колонии строгого режима за убийство по найму ради половины стоимости квартиры жертвы. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2001 году к осужденному обратился приятель, предложивший убить хозяйку квартиры в центре Иркутска, пообещав в качестве гонорара половину от стоимости жилья после продажи. Киллер согласился и в указанное время он зашел к хозяйке, нанес ей множество ударов по голове и телу, а затем задушил женщину.

Следователи и криминалисты провели работу по раскрытию преступления. Им удалось выйти на след преступника в феврале 2021 года и при содействии Росгвардии задержать его. Привлечь заказчика преступления к уголовной ответственности не вышло. Мужчина скончался в 2005 году.

31 марта сообщалось, что за убийство доцента ВГИКа Иды Шур ради квартиры в Москве 70-летняя пенсионерка получила десять лет колонии.

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Владимир Седов
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