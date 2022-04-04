Психолог назвала способы уговорить ленивого партнера начать работать по дому

Психолог Бойс назвала хитрость лучшим способом уговорить что-то делать ленивого партнера

Практикующий психолог Элис Бойс назвала способы уговорить ленивого партнера начать больше работать по дому. В интервью изданию Psychology Today она отметила, что с годами партнеры в паре часто несправедливо распределяют работу по дому, что может не устраивать одного из них.

По словам Бойс, зачастую в паре один активно принимает решения, которые касаются быта, а второй во всем полагается на него. Она считает, что лучший способ избежать подобного перекоса — прибегать к хитростям. Первым шагом психолог называет развитие в партнере решительности. «Предоставьте партнеру возможность принимать решения самостоятельно», — предложила она. Психолог подчеркнула, что начинать можно с малого, например, пускай человек самостоятельно и не консультируясь купит домой нужный предмет мебели в переделах заранее оговоренной суммы.

Затем эксперт призвала более активного партнера мыслить более гибко и отказаться от мысли, что возлюбленный начнет работать по дому больше, стоит только его убедить, что обязанности распределены неравномерно. Бойс отметила, что манипулировать партнером, внушая ему, что, если ему важны отношения, он тоже должен делать что-то полезное, тоже путь в никуда. Психолог предложила мыслить шире и, если есть возможность, отдать самую неприятную обязанность по дому, за которую никто не хочет браться, третьим лицам.

Элис Бойс советует применять творческий метод при распределении обязанностей с ленивым партнером. По ее словам, понимание конкретных сильных и слабых сторон друг друга позволит паре найти оригинальные решения. «Мне легко понять, в каком порядке рациональнее выполнять задачи. Сильные стороны моего партнера — внимание к деталям и тщательное выполнение задач», — привела пример она.

Эксперт советует обращать внимание на уже работающие схемы распределения обязанностей и экстраполировать их. «Если я сниму постельное белье и загружу в стиральную машину, то муж после стирки развесит его, а после — сложит высушенные вещи на диван. Если бы я сразу попросила его самого снять с постели белье, а затем проделать все остальные пункты, дело бы не двинулось с места», — отметила она. Так Бойс со временем поняла, что, если она будет начинать домашнее дело из нескольких этапов, муж подхватит его и закончит.

Психолог посоветовала не апеллировать к ценностям, которые не важны для партнера. Например, если он равнодушен к беспорядку, то вряд ли что-то сможет заставить его убрать вещи по местам. В такой ситуации Бойс советует не говорить партнеру, что он «должен» или «обязан» не разбрасывать вещи, а, например, апеллировать к логике: объяснить, что, когда вещи находятся на своих местах, всем членам семьи легче и быстрее найти что-то нужное.

В заключение она подчеркнула, что не существует универсальных решений для решения бытовых проблем в паре, как и безотказного способа влиять на поведение другого человека. Тем не менее, если использовать базовые психологические приемы, изобретательность и, главное, хотеть договориться, — все получится.

Ранее известный психолог назвал способы справиться со стрессом. Эксперт отметил, что любое нарушение душевного равновесия требует поддержания социальных контактов и помощи специалистов. Также стало известно, что в последние месяцы в России выросло количество обращений к психологам.