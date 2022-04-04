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Предприниматели России предложили отложить достижение экологических целей

Глава РСПП Шохин предложил сдвинуть сроки достижения экологических целей в России

Фото: Globallookpress.com

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство России смягчить для предприятий некоторые экологические требования. Он отправил письмо с предложениями вице-премьеру Виктории Абрамченко, документ есть в распоряжении газеты «Ведомости».

Необходимость изменения требований в РСПП объяснили экономическими санкциями, введенными против России. Таким способом предприниматели хотят снизить финансовые и административные риски. Шохин предложил отложить достижение экологических целей и сдвинуть на год сроки по достижению снижения вредных выбросов и реализации программ повышения экологической эффективности и мероприятий по охране окружающей среды — на данный момент срок истекает в конце декабря 2022-го.

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На создание системы автоматического контроля вредных выбросов (САКВ) попросили выделить восемь лет вместо четырех с момента получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Предприниматели подчеркнули необходимость смягчить меры Росприроднадзора по экологическому контролю и в течение двух лет не наказывать предприятия за неисполнение ранее выданных требований.

Представитель Абрамченко заявила, что власти прорабатывают полученные предложения. В Госдуме заявили, что некоторые предложения уже были внесены и приняты в конце февраля 2022 года. Предприниматели положительно оценили инициативы Шохина и отметили, что меры будут временными, а решение экологических проблем останется приоритетным направлением компаний. Реализация проектов также может замедлиться из-за сложностей с поставками иностранного оборудования.

В середине марта 2022 года правительство отправило в Госдуму антисанкционный пакет, в рамках которого предлагается ослабить экологическое регулирование экономической деятельности. В частности, власти решили отложить запуск основных элементов системы технологического нормирования экологической нагрузки промышленности.

Нина Ташевская
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