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Россия отложила свои климатические цели ради поддержки компаний

«Ъ»: правительство решило ослабить экологическое регулирование экономической деятельности

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Правительство отправило в Госдуму очередной антисанкционный пакет, в рамках которого предлагается ослабить экологическое регулирование экономической деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Власти решили отложить запуск основных элементов системы технологического нормирования экологической нагрузки промышленности, расширение нацпроекта «Чистый воздух» и запуск ЕГАИС учета древесины. Не исключаются и другие послабления ради поддержки компаний, однако действующие требования для достижения климатических целей правительство смягчать не намерено.

Первый пакет мер уже сдвинул срок повышения ответственности за загрязнение воздуха при перевалке угля в портах. В рамках нового законопроекта откладывается срок вступления в силу и других регулирующих мер, которые считаются обременительными для компаний и не могут быть реализованы, в том числе из-за технологических ограничений.

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Власти продлили срок направления заявок для получения комплексных экологических разрешений (КЭР) 300 наиболее экологически «грязными» предприятиями и отложили введение обязательного автоматизированного экологического контроля в таких компания, получивших КЭР до 15 марта 2022 года. Количество территорий-участников эксперимента по квотированию выбросов расширят только в 2023 году, а эксперимент теперь планируют закончить в 2027 году.

Российский союз промышленников и предпринимателей уже направил в правительство список своих пожеланий о послаблении экологических требований. В РСПП хотят не только продлить все действующие разрешения до 2025 года, но и прекратить все плановые и неплановые проверки бизнеса 2023. Однако в правительстве сообщают лишь об отсрочке нововведений, ослаблять действующие требования не планируют.

В январе 2022 года РСПП уже предлагал правительству идеи для решения климатических проблем, однако их инициативы вызвали критику со стороны экологов. По словам экспертов, реализация таких идей может усилить отставание России в достижении углеродной нейтральности.

Нина Ташевская
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