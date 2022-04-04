В российской больнице врач ударила мать ребенка-инвалида из-за маски

В Красноярском крае врач районной больницы ударила маму ребенка-инвалида из-за маски

В Красноярском крае врач ударила мать ребенка-инвалида из-за того, что та не надела маску. О случившемся в понедельник, 4 апреля, сообщает канал «ТВК Красноярск».

Сам инцидент произошел 28 марта в Кежемской районной больнице. По словам пострадавшей, она привезла девятилетнего сына в медучреждение на прием к неврологу. Пока она раздевала ребенка, проходящая мимо бывшая местная главврач «не представившись, грубым высокомерным тоном» стала кричать, чтобы женщина надела маску.

«Я продолжала раздевать сына, проигнорировав ее действия... Однако, она продолжила оскорбительно орать (...) Когда я подошла ближе, женщина со всего маху ударила меня кулаком в лицо! От нанесенного удара у меня пошла кровь во рту. У меня закружилась голова (... ) Женщина схватила меня за кофту и порвала ее на мне!» — рассказала жительница Красноярского края.

«ТВК Красноярск» сообщает, что пострадавшая обратилась в полицию, Минздрав, Росздравнадзор, к уполномоченному по правам человека, уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру Красноярского края.

Главный врач Кежемской районной больницы сообщил, что проводится служебное расследование. Он подчеркнул, что эта история — мнение одной стороны и непроверенная информация.

С 16 марта в соответствии с решением губернатора Красноярского края Александра Усса в российском регионе отменен масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь носит рекомендательный характер.

В августе 2020 года в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку, страдающую астмой, за проезд без маски.