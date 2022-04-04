В Италии рассказали о помощи иностранным наемникам ВСУ в Польше

Vanguardia: наемники ВСУ попадают на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше

Иностранные наемники, которые едут на Украину для вступления в ВСУ, попадают на украинскую территорию через центр белорусской оппозиции в Варшаве. Об этом сообщает итальянская газета Vanguardia.

По информации СМИ, наемники прибывают в центр «Белорусский дом в Варшаве» — центр оппозиционных противников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам руководителя центра Алеся Зарембюка, в Польше организация оказывает помощь в отправке для военной подготовки белорусов и граждан других стран.

Он рассказал, что белорусы, которые имеют опыт ведения военных действий, присоединяются к батальону Кастуся Калиновского — формированию украинской армии. Оно состоит из белорусских боевиков и участвует в военных действиях против России.

Ранее стало известно, что Украина приостановила набор наемников в иностранный легион из-за низкой квалификации добровольцев и нехватки огнестрельного оружия. Экс-депутат парламента Канады Борис Вжесневский, помогающий с отбором кандидатов, назвал низкоквалифицированных наемников «скорее препятствием, нежели подспорьем».