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Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия

National Post: Украина приостановила набор наемников из-за дефицита оружия и квалификации

Фото: Louai Barakat / globallookpress.com

Украина приостановила набор наемников в иностранный легион из-за низкой квалификации добровольцев и нехватки огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета National Post.

Как рассказал экс-депутат парламента Канады Борис Вжесневский, помогающий с отбором кандидатов в легион, Министерство обороны Украины прервало миссию несколько недель назад. По его словам, теперь заявки неопытных кандидатов, желающих попасть в пехоту, отклоняются. Он подчеркнул, что такие солдаты могут оказаться «скорее препятствием, нежели подспорьем».

По информации издания, некоторые наемники готовы отказаться от своего гражданства в обмен на украинское.

Ранее военный атташе украинского представительства в США генерал-майор Борис Кременецкий рассказал, что около 100 американских граждан прошли отбор для участия в боевых действиях на Украине. Он заявил, что среди них есть ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов.

1 марта украинский президент Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на добровольной основе.

Минобороны России неоднократно заявляло, что любые иностранные наемники на территории Украины не будут иметь права на статус военнопленного и станут законной целью для российской армии.

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Варвара Кошечкина
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