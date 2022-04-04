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Стас Михайлов стал народным артистом России

Певец Стас Михайлов получил звание народного артиста России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стас Михайлов стал народным артистом России. Об этом сообщают «Известия». Указ, принятый президентом Владимиром Путиным, был обнародован на портале правовой информации.

Само звание присудили певцу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Вместе с ним народными артистами объявили Диану Гурцкую, а также актрису Театра «Школа современной пьесы» Елену Санаеву, актрису Театра Маяковского Ольгу Прокофьеву и многих других российских звезд.

В январе этого года Михайлов был госпитализирован из-за обострившегося аппендицита, а также перенес операцию, после чего вышел на связь с поклонниками, чтобы подробнее рассказать о своем самочувствии.

Ранее коллега Михайлова, российский исполнитель Егор Крид, уехал в Дубай, где столкнулся с финансовыми трудностями и пожаловался на нехватку денег.

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Анастасия Астахова
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