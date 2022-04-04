Певец Стас Михайлов получил звание народного артиста России

Стас Михайлов стал народным артистом России. Об этом сообщают «Известия». Указ, принятый президентом Владимиром Путиным, был обнародован на портале правовой информации.

Само звание присудили певцу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Вместе с ним народными артистами объявили Диану Гурцкую, а также актрису Театра «Школа современной пьесы» Елену Санаеву, актрису Театра Маяковского Ольгу Прокофьеву и многих других российских звезд.

В январе этого года Михайлов был госпитализирован из-за обострившегося аппендицита, а также перенес операцию, после чего вышел на связь с поклонниками, чтобы подробнее рассказать о своем самочувствии.

Ранее коллега Михайлова, российский исполнитель Егор Крид, уехал в Дубай, где столкнулся с финансовыми трудностями и пожаловался на нехватку денег.