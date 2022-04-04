Турция запланировала эвакуацию граждан с Украины морским путем

Министр обороны Турции Акар объявил о планах страны эвакуировать граждан с Украины по морю

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна планирует эвакуацию граждан с Украины морским путем. Об этом пишет РИА Новости.

Акар объявил, что эвакуация может состояться уже в ближайшие дни. «Мы прилагаем важные усилия для эвакуации всех мирных жителей, особенно граждан Турции, которые испытывают трудности в Украине», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Глава оборонного ведомства сообщил, что лично координирует вопросы поставок гуманитарной помощи и эвакуации гражданских по морю с представителями России и Украины, и призвал к прекращению боевых действий.

