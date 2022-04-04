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Подсчитана сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов

«Ъ»: сумма наложенных с помощью камер штрафов в 2021 году превысила 100 миллиардов рублей

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений. Треть всех штрафов пришлась на Москву и Московскую область (41 миллиард рублей), но оплачена была лишь половина.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что штрафы с камер растут не из-за увеличения водителями числа нарушений, а из-за современных алгоритмов и нейросетевых технологий, позволяющих распознавать большее число нарушений.

В декабре портал Autonews сообщал, что автолюбитель в Москве получил штраф с камеры в три тысячи рублей за стояние в пробке. Позднее в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили об отмене штрафа. «Несколько дней назад мы уже связались с автомобилистом — штраф был отменен. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать ошибок. В отношении сотрудника будет проведена служебная проверка. Мы предпринимаем все меры, чтобы таких случаев не возникало», — заявили в МАДИ.

Ранее стало известно, что дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году, готовят Росстандарт и МВД.

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Марина Совина
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