Нидерланды назвали отказ от российского газа вопросом морали
Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг назвала отказ от российского газа вопросом морали. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, в настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ из России. «Пока больше ничего не могу сказать. Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос»,— подчеркнула Кааг на пресс-конференции с коллегой из Испании Марией Хесус Монтеро.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.