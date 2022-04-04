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Нидерланды назвали отказ от российского газа вопросом морали

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг назвала отказ от российского газа вопросом морали
Сигрид Кааг

Сигрид Кааг . Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг назвала отказ от российского газа вопросом морали. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ из России. «Пока больше ничего не могу сказать. Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос»,— подчеркнула Кааг на пресс-конференции с коллегой из Испании Марией Хесус Монтеро.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.

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Марина Совина
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