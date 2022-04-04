Нидерланды назвали отказ от российского газа вопросом морали

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг назвала отказ от российского газа вопросом морали

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг назвала отказ от российского газа вопросом морали. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ из России. «Пока больше ничего не могу сказать. Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос»,— подчеркнула Кааг на пресс-конференции с коллегой из Испании Марией Хесус Монтеро.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.

