В Крыму собрались создать нового оператора мобильной связи

«Ъ»: в Крыму собрались создать нового мобильного оператора за три миллиарда рублей

В течение семи лет в Крыму должен быть создать новый мобильный оператор связи стандарта 4G. На эти цели банк «Россия» выделит три миллиарда рублей. В качестве партнера рассматривается провайдер «Миранда-медиа». Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

В кредитной организации подтверждают, что планируется финансирование «инфраструктурных проектов» на территории региона, но не уточняют, каких именно. В Минцифры отметили только, что поддерживают идею и готовы оказать содействие операторам, которые собрались выходить на рынок в республике как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Собеседники издания утверждают, что вопрос с выделением частотного спектра для нового оператора уже решен. Минэкономразвития, курирующее программу льготного кредитования в регионе, предоставляет уполномоченному банку (такой статус есть у «России», Промсвязьбанка и РНКБ) покрытие расходов на низкую кредитную ставку в пределах лимита субсидий.

В настоящее время в Крыму работают операторы Win mobile, «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл» (только в Севастополе). Основные российские игроки — «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Tele 2 не стали заходить в регион из-за санкций. Кроме того, для их услуг на полуострове действует роуминг, как при зарубежных поездках.

«Миранда-медиа» на 80 процентов принадлежит судоходной компании «Люкстранс», а на 20 процентов — «Ростелекому». «Миранда» владеет ООО «Элемтэ-Инвест», имеющей лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг связи, услуг по передаче данных и голосовых услуг связи в Крыму и Севастополе до 2024 года. Доля «Элемтэ-Инвест», как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», находится в залоге у «России».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что главные российские операторы начнут оказывать услуги в Крыму во второй половине 2022 года, поскольку теперь под санкциями вся Россия. При этом он отметил, что трех миллиардов рублей для нового оператора хватит только на покрытие ключевых точек в крупных городах, но не на весь полуостров. Помимо этого, проблемы возникнут с компетентными кадрами и дефицитом телекоммуникационного оборудования.

Ранее операторы связи сообщили правительству, что в состоянии поддерживать стабильную связь в течение четырех-шести месяцев, но уже с лета начнутся проблемы. На этом фоне Минцифры рекомендовало им отказаться от тарифов с безлимитным интернетом, чтобы отсрочить выход из строя имеющегося телекоммуникационного оборудования.