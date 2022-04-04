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Число беженцев с Украины и из Донбасса в России приблизилось к 600 тысячам

В Россию прибыли почти 600 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Россию прибыли 600 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса. Информацию, по данным на утро 4 апреля, привели представители силовых структур, передает ТАСС.

За неделю в Россию прибыло еще около 100 тысяч человек. Если по состоянию на 28 марта общее число беженцев оценивалось в 472 тысячи, то на 4 апреля их насчитывают уже около 598 тысяч человек. Среди беженцев много детей — по последним данным их около 118 тысяч.

Приблизительно полмиллиона беженцев приехали на российскую территорию через границу с Ростовской областью, остальная часть — через Белгородскую, Курскую, Брянскую области и Крым.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о продолжающихся ракетных обстрелах приграничных районов республики. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по поселку Донецкий на западе республики 60 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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Дмитрий Настасьев
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